Milli sporcu Birgül Erken, serbest dalış branşının yaygınlaşması için çalışıyor Açıklaması - Son Dakika
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Milli sporcu Birgül Erken, serbest dalış branşının yaygınlaşması için çalışıyor Açıklaması

01.06.2022 11:17
Milli sporcu Birgül Erken, serbest dalış branşının yaygınlaşması için çalışıyor Açıklaması

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, sualtı sporları kapsamında bu branşın ülke genelinde yaygınlaşması için gayret ediyor.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, sualtı sporları kapsamında bu branşın ülke genelinde yaygınlaşması için gayret ediyor.

Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında Adana, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'da 18-35 yaş arası 150 sporcuyu eğitecek Erken, projenin finaline kalma başarısı gösterecek 15 yüzücüyü ise yarışmalara hazırlayacak.

Bu kapsamda Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda eğitim programı gerçekleştiren Erken, AA muhabirine, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın'ın sporculara destek olduğunu, kendisinin de elinden geldiğince 81 ilde yeni sporcuların yetişmesi için hazırlanan projelere katıldığını söyledi.

Bu kapsamda yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla başlattığı "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni 6 ilde uygulayacağını belirten Erken, "Her ilde bir temsilcilik açtık. Yüzme hocalarına Antalya'nın Kaş ilçesinde çeşitli eğitimler verdik. Proje kapsamında, seçtiğimiz gençlerimizin bulunduğu yetenek havuzumuz olacak. Hem yarışmacı yetiştireceğiz hem de onların yeni şampiyonlar olması için destekleyeceğiz." dedi.

"Dünyada giderek popüler hale geliyor"

Erken, serbest dalışın çok az bilinen ama özel bir spor dalı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyada giderek popüler hale geliyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun çalışmaları çok güçlü bir şekilde sürüyor. Serbest dalışı ülkemizde yaygınlaştırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, örnek olmak, liderlik yapmak, onları sporun içine çekmek ve bu branşı bir yaşam biçimi haline getirmek adına görevlerim olduğunu düşünüyorum. Hem antrenörlük hem de milli sporcu misyonuyla ikisini de yerine getirmeye çalışacağım. Her şey güzel ülkemiz için."

Son yıllarda farklı branşlarda Türkiye'yi hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil eden kadın sporcuların aldığı başarılara dikkati çeken Erken, "Gerçekten çok memnuniyet verici bir durum. Özellikle kadınların desteklenmesi çok önemli. Orada pozitif ayrımcılığı gözetmek durumundayız. Türkiye'yi temsil eden bir milli sporcu olarak tüm kadınları destekliyor ve ayakta alkışlıyorum." diye konuştu.

Erken, Trabzonlu kadın sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Ailelerini de tebrik ediyorum çünkü bu spor aile ve devlet desteğiyle daha iyi yerlere geliyor. Özellikle kadınlara daha fazla destek vermek gerekiyor. İnsanlar sevdiği şeyi bulup, peşinden gitsin. O zaman hayat daha anlamlı oluyor. Gençlerden ve genç kalanlardan umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefim, 100 metreye dalan ilk Türk kadın sporcu olmak"

Kendisinin yeni dünya rekoru hedefi olduğuna işaret eden Erken, "Derinlik antrenmanları çok daha emek isteyen, güvenlik açısından oldukça maliyetli ve çok zor bir süreç. Projemizin tamamlanmasından sonra çok daha yoğun bir şekilde çalışmalara başlayacağım. Serbest dalışta çok az sporcu yetişiyor ama benim en büyük hedefim, 100 metreye dalan ilk Türk kadın sporcu olmak. Ülkemi temsil edip bayrağımı dalgalandırmak ve kürsüde dünyanın en iyileri arasında yer almak." şeklinde konuştu.

Erken, özel rekorları kırmayı amaçladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bu branşı tanıtmak hem de gençlere önderlik etmek, ilham vermek, onların yollarını açmak amacıyla yeni rekorlar hediye etmek istiyorum. Bunun için de yeni iş birlikçilere ve destekçilere ihtiyaç var. Bu desteği devletimden ya da bu spora gönül vermiş özel sponsorlardan görürüm inşallah. Buradan hepsine çağrı göndermiş olalım. Bizi destekleyin ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil edelim. Ülkemizin adını dünyaya duyuralım. İş birlikçilerimizle birlikte Türkiye'yi dünya çapında bir organizasyona dahil edelim."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Milli Sporcu, Oğuz Aydın, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Birgül Erken, serbest dalış branşının yaygınlaşması için çalışıyor Açıklaması - Son Dakika


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