Milli sporcu Çakır, Avrupa Gençler Tırmanış Serisi'nde tarihi 4.'lük elde etti
Milli sporcu Ahmet Emin Çakır, Avusturya'nın Imst kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Tırmanış Serisi'nde 17 yaş altı erkekler hız tırmanışında 4. oldu. Bu sonuçla Çakır, spor tırmanışta bu kategoride Türkiye'nin ilk ve en yüksek derecesini kazandı.
Milli sporcu Ahmet Emin Çakır, Avusturya'da düzenlenen Avrupa Gençler Tırmanış Serisi'nde 4. oldu.
Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Imst kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ahmet Emin Çakır, 17 yaş altı erkekler hız tırmanış kategorisinde yarışı 4. sırada tamamladı.
Milli sporcu, spor tırmanışta bu kategoride Türkiye'nin ilk ve en yüksek derecesini elde etti.
Kaynak: AA
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