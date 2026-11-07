Milli sporcu Zahit Çağlar, dünya şampiyonasında 90 kiloda altın ve gümüş kazandı

Milli sporcu Zahit Çağlar, dünya şampiyonasında 90 kiloda altın ve gümüş kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Zahit Çağlar, Yeni Delhi'deki 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 90 kiloda sol kolda gümüş, sağ kolda altın madalya kazandı. Kıdemli Genç Erkekler kategorisindeki milli sporcuyu Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik etti.
Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Zahit Çağlar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 90 kilo kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu.
Kıdemli Genç Erkekler 90 kilogram kategorisinde mücadele eden milli sporcu Çağlar, sol kol müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Sağ kol müsabakalarında ise rakiplerini geride bırakan Çağlar, altın madalyanın sahibi olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, iki madalya kazanan Zahit Çağlar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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