Milli sporcu Zahit Çağlar, dünya şampiyonasında 90 kiloda altın ve gümüş kazandı

Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Zahit Çağlar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 90 kilo kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu.

Kıdemli Genç Erkekler 90 kilogram kategorisinde mücadele eden milli sporcu Çağlar, sol kol müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Sağ kol müsabakalarında ise rakiplerini geride bırakan Çağlar, altın madalyanın sahibi olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, iki madalya kazanan Zahit Çağlar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.