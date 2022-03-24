Milli sporcular, 24. Deaflympics için kampa girecek - Son Dakika
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Milli sporcular, 24. Deaflympics için kampa girecek

24.03.2022 11:23
Milli sporcular, 24. Deaflympics için kampa girecek

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılacak milli sporcular, son hazırlıkları için kampa girecek.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılacak milli sporcular, son hazırlıkları için kampa girecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, farklı branşlarda sporcular, 24. Deaflympics öncesi hazırlık kamplarına 27 Mart Pazar gününden itibaren başlayacak.

Milli takımların kamp programı şöyle:

Güreş: 27 Mart-10 Nisan (Bursa TOHM)

Tekvando: 27 Mart-10 Nisan ve 17-30 Nisan (Ankara TOHM)

Karate: 27 Mart-10 Nisan (Bursa TOHM) ve 15-28 Nisan (Ankara TOHM)

Hentbol kadın: 27 Mart-10 Nisan (Trabzon TOHM)

Hentbol erkek: 11-30 Nisan (Ankara)

Futbol: 30 Mart-6 Nisan (Riva)

Judo: 1-13 Nisan (Ankara TOHM)

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Brezilya, 27 Mart, Mayıs, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli sporcular, 24. Deaflympics için kampa girecek - Son Dakika


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