Milli sporcular, 24. Deaflympics için kampa girecek - Son Dakika

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılacak milli sporcular, son hazırlıkları için kampa girecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, farklı branşlarda sporcular, 24. Deaflympics öncesi hazırlık kamplarına 27 Mart Pazar gününden itibaren başlayacak.

Milli takımların kamp programı şöyle:

Güreş: 27 Mart-10 Nisan (Bursa TOHM)

Tekvando: 27 Mart-10 Nisan ve 17-30 Nisan (Ankara TOHM)

Karate: 27 Mart-10 Nisan (Bursa TOHM) ve 15-28 Nisan (Ankara TOHM)

Hentbol kadın: 27 Mart-10 Nisan (Trabzon TOHM)

Hentbol erkek: 11-30 Nisan (Ankara)

Futbol: 30 Mart-6 Nisan (Riva)

Judo: 1-13 Nisan (Ankara TOHM)