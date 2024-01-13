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Milli sporcular Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Milli sporcular Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda mücadele etti

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcular 500 ve 1500 metre yarışlarında mücadele etti. 500 metrede Murat Tahtaci 9. sırada, Furkan Akar ise 19. sırada yer aldı. 1500 metrede ise Metehan Atan 18. sırada, Furkan Akar ise 22. sırada yer aldı. Yarın yapılacak olan şampiyonada ise 1000 metre ve takım yarışları gerçekleştirilecek.

Milli sporcular Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası\'nda mücadele etti
13.01.2024 - 21:59,  Güncelleme: 21:59
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Milli sporcular, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 ve 1500 metre yarışlarında mücadele etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrindeki organizasyonda 42 sporcunun yer aldığı 500 metrede milli buz patencilerden Murat Tahtaci 9'uncu, Furkan Akar ise 19'uncu oldu.

43 sporcunun mücadele ettiği 1500 metrede ise Metehan Atan 18'inci, Furkan Akar ise 22'nci sırada yer aldı.

Şampiyonada yarın 1000 metre ve takım yarışları yapılacak.

Kaynak: AA
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