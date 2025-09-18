Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
Spor

Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası İçin Hedef Belirledi

18.09.2025 11:14
Muaythai Süper Ligi'nde başarılı olan sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Muaythai Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayarak milli takıma katılma hakkı kazanan sporcular Mehmet Ali Meriç, Ferizan Gocuk, Şahan Samet Bodur ve Fatma Çeken, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda 75 kilogramda temsil edecek 24 yaşındaki Mehmet Ali Meriç, AA muhabirine, Adana'da düzenlenen Muaythai Süper Ligi 6. ayak final müsabakalarında istediği performansı yansıtamadığını ancak yine de şampiyonluğa ulaştığını söyledi.

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 2023'te altın madalya aldığını anlatan Mehmet Ali, 2024'te ise aynı organizasyonda ikincilik elde ettiğini belirtti.

Mehmet Ali, 17-25 Kasım'da Atina'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarına ara vermeden başlayacağını anlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda çok daha iyi şekilde mücadele edeceğim. Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birincilik. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Geçen yıl ikincilik elde ettim. Bu yıl birinciliğe ulaşmak için çok daha sıkı çalışıyorum. Allah'ın izniyle altın madalyayı alacağım." diye konuştu.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Avrupa Şampiyonası'nda 54 kilogramda ringe çıkacak 20 yaşındaki Ferizan Gocuk da yaklaşık 11 yıldır muaythai sporunun için olduğunu anlattı.

Muaythai Süper Ligi'ne de çok iyi hazırlandığını belirten Ferizan, emeklerinin karşılığını alarak şampiyon olduğunu ifade etti.

Ferizan, 2023'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktığını hatırlatarak, "Daha önce ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim, Allah'ın izniyle İstiklal Marşı'mızı okutacağım." dedi.

"Altın madalyayı alacağıma inanıyorum"

Avrupa Şampiyonası'nda 86 kilogramda mücadele edecek Şahan Samet Bodur (22) da Muaythai Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu belirtti.

Başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Şahan Samet, şunları kaydetti:

"2019'da Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ve Avrupa Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyorum. Güzel bir kamp süreci geçirerek altın madalyayı alacağıma inanıyorum. Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğim, kendime inanıyorum."

"Avrupa Şampiyonası'nda tüm hünerlerimi göstereceğim"

Şampiyonada Türkiye'yi 51 kilogramda temsil edecek olan 18 yaşındaki Fatma Çeken de 6 yıldır muaythai ile ilgilendiğini belirtti.

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 2023'te birincilik elde ettiğini hatırlatan Fatma, "Bu yıl Antalya'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 51 kilogramda altın madalya aldım. Şampiyonada Türkiye'nin tek altın madalya alan kadın sporcusuyum. Ülkemi en iyi şekilde gururlandırdığımı düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim. Avrupa Şampiyonası'nda da tüm hünerlerimi göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Yunanistan, Ali Meriç, Türkiye, adana, Spor, Son Dakika

