Milli Sporcular Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Milli Sporcular Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda

12.06.2026 09:37
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Türk triatletler, İspanya'daki şampiyonada madalya hedefliyor.

Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tarragona kentindeki organizasyonda Türkiye'yi yarın milli triatletler Enes Kızılcık ve Gültigin Er temsil edecek.

Şampiyonada milli para triatletler Uğurcan Özer, Kübra Dere ve Tahir Erdemir ise pazar günü yarışacak.

Federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporcularımız şampiyona için çok hazırlar, kalabalık bir ekiple gideceğiz. Madalyayla dönmek istiyoruz çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını görmek istiyoruz. Bayrağımızın orada olması, Türk sporunun orada olması bir prestij sağlıyor bize. Triatlon olarak dünyada prestij açısından iyi noktalara geldik. Ülkemizi her organizasyonda temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcular Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuba Ozkardesler Tuba Ozkardesler:
    madalya hedefi güzel de bu ekonomide sporcuların cebinden ne kadar çıkıyo acaba ne kadarı devlet katkı yapıyo kimse söylemiyo bunları hep umut umut konuşuyoruz da sonra aynı yer?? kalıyoruz resmen 0 0 Yanıtla
  • İrfan Koçak İrfan Koçak:
    keşke eskideki gibi spor yapabilsek yaa o zaman daha ciddiydi herşey 0 0 Yanıtla
  • Volkan Soylu Volkan Soylu:
    yazık be yarışa gitmen için ne kadar masraf çıkıyo herhalde ?? uçak otel yemek her şey pahalı ama neyse başarılar diliyorum ?? madalya gelirse bari bu paraları değer 0 0 Yanıtla
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