Milli Sporcular Elendi

Spor

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Katarina Delcamp Akalın ile Berk Akalın, ritim dans turunu geçemeyerek elendi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Tondiraba Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, buz dansında ritim dans performansları tamamlandı.

Katarina ile Berk 48,92 puanla 29 çift arasında 27. oldu ve ilk 20'nin yükseldiği serbest dans turuna katılamadı.