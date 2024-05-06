Milli sporcular Okyanus Küre Yarışı\'nı 8 ayda tamamladı

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Milli sporcular Ezgim Mıstıkoğlu ve Derin Deniz Bınaroğlu, eski yelken teknolojilerinin kullanılarak sporcuların dünyanın çevresini dolaştığı, en prestijli yarışlardan biri olan Okyanus Küre Yarışı'nı (Ocean Globe Race) 8 ayda tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcuların dayanıklılıklarının sınandığı 4 etaptan oluşan zorlu yarışın ilk iki ayağındaki RC, Line Honors ve Flyer sınıflarını milli sporcular, Translated 9 teknesiyle lider bitirdi.

Büyük zorluklara rağmen yarışı tamamlamayı 8 ayda başaran milli sporcuların tebrik edildiği açıklamada, "Ezgim Mıstıkoğlu ile Derin Deniz Bınaroğlu'nun gösterdikleri cesaret ve kararlılık, Türk denizcilik geleneğinin bir parçası olmalarının yanı sıra genç denizciler için de ilham kaynağı oldu. Gösterdikleri cesaretten dolayı kendilerini tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.