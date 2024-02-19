Milli Sporcuların Katılacağı Para Badminton Dünya Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Milli Sporcuların Katılacağı Para Badminton Dünya Şampiyonası Yarın Başlıyor

Milli Sporcuların Katılacağı Para Badminton Dünya Şampiyonası Yarın Başlıyor

Milli sporcuların da mücadele edeceği Para Badminton Dünya Şampiyonası, yarın Tayland'da başlayacak. Pattaya kentinde 20-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 6 milli para badmintoncu katılacak. Türkiye'yi organizasyonda İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık temsil edecek.

19.02.2024 10:47
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Milli sporcuların da mücadele edeceği Para Badminton Dünya Şampiyonası, yarın Tayland'da başlayacak.

Pattaya kentinde 20-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 6 milli para badmintoncu katılacak.

Türkiye'yi organizasyonda İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık temsil edecek.

Kaynak: AA

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