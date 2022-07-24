Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden para yüzme ve para masa tenis sporcuları 5 altın, 6 gümüş, 13 bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı - Son Dakika

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