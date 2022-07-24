Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı - Son Dakika
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Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

24.07.2022 14:09
Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden para yüzme ve para masa tenis sporcuları 5 altın, 6 gümüş, 13 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Avrupa'da madalyaları topladık." dedi.

VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin aldığı 24 madalyayla "tarihi başarı" elde ettiğini kaydeden Aydın, "Özel sporcularımız aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri performansla 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdi." ifadelerini kullandı.

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Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı Özel sporcular VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda biri altın 4 madalya daha kazandı
Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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