Milli Sporculardan Tayland'da 12 Madalya - Son Dakika
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Milli Sporculardan Tayland'da 12 Madalya

Milli Sporculardan Tayland\'da 12 Madalya

Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

20.09.2024 21:49
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Milli sporcular, Tayland'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 12 madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta düzenlenen organizasyon sona erdi.

Milli sporcular, organizasyondan 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla döndü.

Genç erkekler +81 kiloda Hasan Gök, genç kadınlar +71 kiloda Selin Nur Kazan, genç kadınlar 54 kiloda İklim Özdemir, genç erkekler 86 kiloda Ebubekir Polat altın madalya kazandı.

Üst genç erkekler +91 Eray Balcı, genç kadınlar 42 kiloda Eda Erçin, genç erkekler 54 kiloda Ümeyir Ertuğrul, üst genç erkekler 81 kiloda Barış Sevimli ile genç kadınlar 60 kiloda Aleyna Korkmaz gümüş madalya elde etti.

Üst genç kadınlar 57 kiloda Efil Tıraş, üst genç erkekler 48 kiloda Mert Güney ve 42 kiloda Muhammed Ensar Kasap bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Sporcularımız, teknik kapasitesi, cesaretleri, enerjileriyle kendilerini tüm dünyaya gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik kadro tecrübesiyle yine tarihe damga vurgu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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