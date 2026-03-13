Milli Sporcularımız Madalya Kazandı - Son Dakika
Milli Sporcularımız Madalya Kazandı

13.03.2026 13:00
Kübra Korkut gümüş, Merve Cansu Demir bronz madalya kazandı; Ebru Acer ise şampiyon oldu.

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Wladyslawowo ayağına katılan milli sporculardan Kübra Korkut gümüş, Merve Cansu Demir bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Wladyslawowo kasabasında düzenlenen organizasyonda sınıf 7 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Kübra, finalde Hong Konglu Chiu Kan Shan'a 3-2 yenilerek 2'nciliği elde etti.

Merve Cansu ise ev sahibi ülkeden Natalia Partyka ile karşılaştığı sınıf 10 tek kadınlar yarı final maçını 3-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Ebru Acer de sınıf 11 tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA

