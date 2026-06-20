Milli Takım Almanya'yı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Takım Almanya'yı Geçti

20.06.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-2 yenerek galibiyet serisine devam etti.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Santarelli ile milli oyuncu Eylül Akarçeşme Yatgın, Ankara Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Voleybolda geriye düşülse bile asla pes edilmemesi gerektiğini aktaran Santarelli, "Oyunculara bir şeyler değiştirmelerini söyledim. Takıma yardımcı olmak için bazı oyuncuları değiştirdim. Bugün uzun zamandır oynamayan bazı oyunculara birkaç dakika süre vermek istedim. Buna ihtiyaçları var ve bundan çok mutluyum. Bazı anlarda gerçekten harika bir iş çıkardık. Bazı anlarda çok acı çektik ama 'Tamam, maça devam edin.' dedim. 1-2 set ya da bir puanı kötü bir şekilde kaybetsek bile bunun bittiğini, her şeyin sona erdiğini düşünemeyiz. Son top puan için yere düşmedikçe savaşabiliriz. Bugün harika bir takımla güzel bir maç oynadık." diye konuştu.

Taraftarlardan tüm maç boyunca destek aldıklarını ifade eden Daniele Santarelli "Muhteşem ve inanılmaz bir atmosferdi. Onlara bu güzel hediyeyi verdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Ankara etabındaki son rakipleri Çin ile oynayacakları maçın zor olacağını vurgulayan Santarelli, "Çin zorlu bir takım. Önemli oyuncuları var ve çok teknikler. Bugün Brezilya'yla olan maçı izlemedim. Kesinlikle onları zor durumda bıraktılar çünkü onların da önemli smaçörleri, önemli sistemleri ve uzman oyuncuları var. Çin, genç oyuncuları olsa bile çok iyi oynuyor. Yarın bugünden daha iyi oynamamız ve kesinlikle daha iyi başlamamız gerekecek." şeklinde görüş belirtti.

"Bu etabı 4'te 4 ile bitirmek istiyoruz"

Eylül Akarçeşme Yatgın da her maça kazanmak için çıktıklarını dile getirerek, "İyi çalışmıştık ama ilk iki set bence istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. Almanya çok iyi blok defans yaptı. Maçı bırakmayıp tekrardan geri döndüğümüz ve 3-2 aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Yarın karşılaşacakları Çin'in iyi bir takım olduğunu anlatan Eylül, "Bu akşamdan itibaren Çin'le alakalı çalışmalara başlayacağız. Bize güç veren Ankara seyircisiyle bu etabı 4'te 4 ile bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Almanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım Almanya'yı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

23:46
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 23:56:31. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Takım Almanya'yı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.