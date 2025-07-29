Milli Takım Avrupa'dan Bronz Madalya ile Döndü

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda erkekler 25 metre standart tabancada yarışan milli sporcular, puan toplamına göre bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Chateauroux kentindeki organizasyonda erkekler 25 metre standart tabanca müsabakası yapıldı.

Milli sporcular Buğra Selimzade, Aydın Güçlü ve İsmail Keleş, bireysel skorları toplamında 1685 puana ulaşarak ekip halinde bronz madalya aldı.