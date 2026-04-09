Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

09.04.2026 23:33
Trampolin Cimnastik Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Portimao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlarda elemeler yapıldı.

Livanur Yalçın, Ecem Nisa Esen, Havva Esin Ergün ve Ada Kanat'tan oluşan Trampolin Cimnastik Kadın Milli Takımı, 162.330 puanla 3'üncü sıradan finale kaldı. Kadın milli takımı, Türkiye'nin trampolin cimnastik tarihinde, büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale kalma başarısı gösterdi.

Bireyselde ise Livanur Yalçın 56.060 puanla 8'inci, Ecem Nisa Esen 53.840 puanla 14'üncü, Havva Esin Ergün 52.790 puanla 19'uncu olarak yarı finale kaldı.

Gençlerde Sinan Cankurt, Kerem İbrahim Çetin, Abdullah Mehmet Tükel ve Burak Demirci'den oluşan Trampolin Cimnastik Genç Milli Takımı, 276.640 puanla 8'inci sırayı alarak finale kalmayı başardı.

Fatma Rana Gökçe 90.390 puanla 19'uncu, Ecrin Mevlüdiye Aydın ise 89.010 puanla 24'üncü olarak genç kadınlarda yarı finale kaldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
