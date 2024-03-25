Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı, Avusturya maçı öncesi moral yükseldi

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ozan Kabak'ın 24. yaşına girmesi dolayısıyla milli takımın Avusturya'nın başkenti Viyana'da kamp yaptığı otelde kutlama düzenlendi.
Teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı kutlamada doğum günü pastası kesildi. 24 yaşındaki stoper, kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi.
Arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten Ozan Kabak, doğum gününü milli takımda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Avusturya'yı yenmeleri durumunda daha da mutlu olacağını kaydetti.
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