Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı! - Son Dakika
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Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı!

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı 110-73 mağlup ederek FIBA 2027 Dünya Kupası'na gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Maça etkili başlayan milliler ilk periyodu 33-14 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar devreyi ise 60-37'lik üstünlükle bitirdi. Etkili oyununu sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü periyodu 80-56 üstün geçerken, parkeden ise 110-73 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milliler, FIBA 2027 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı! - Son Dakika

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