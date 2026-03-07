Milli Takım Dünya Şampiyonu Oldu

VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda milli takım 4x200 metre bayrakta dünya şampiyonu oldu.

VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda özel sporcular Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen'den oluşan milli takım, T20 kategorisi 4x200 metre kızlar bayrak yarışında 1: 52.35'lik derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti. Uyumları, mücadeleleri ve güçlü performanslarıyla rakiplerini geride bırakan özel sporcular, ay-yıldızlı bayrağı bir kez daha dünya sahnesinde zirveye taşıyarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, Ourense'de düzenlenen şampiyonayı yerinden takip ederek özel sporcularımıza destek verdi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kazanılan dünya şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada büyük gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda 4x200 metre bayrak yarışında dünya şampiyonu olarak bizlere tarifsiz bir gurur yaşatan özel sporcularımız Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen'i yürekten tebrik ediyorum. Özel sporcularımızın ortaya koyduğu birlik, mücadele ve inanmışlık duygusu gerçekten takdire şayandır. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında zirveye taşıyan bu başarı, ülkemiz adına son derece anlamlı ve gurur vericidir. Özel sporcularımızın her biri bizler için birer ilham kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz." - İSTANBUL