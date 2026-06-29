Milli Takım, Hong Kong'u Farkla Yendi! - Son Dakika
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Milli Takım, Hong Kong'u Farkla Yendi!

29.06.2026 17:42
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18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Hong Kong'u 29-5 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Hong Kong'u 29-5 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Rio Maior bölgesindeki organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Hong Kong ile karşılaştı. Rakibini 29-5 mağlup eden milliler, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Türkiye, bu sonuçla grup aşamasını 6 puanla namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda yarın TSİ 18.30'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Hong Kong, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım, Hong Kong'u Farkla Yendi! - Son Dakika

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