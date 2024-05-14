A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı bilet satışları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı\'nın Polonya maçı bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının son maçında Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satışları başladı. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri öncelikli olarak bilet alabilecek. Genel bilet satışları ise 15 Mayıs'ta başlayacak.

14.05.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının son maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın misafir tribünü öncelikli bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak mücadelenin bilet satışından Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri öncelikli olarak yararlanabilecek.

Satışlar bir gün sürecek ve son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler bilet alabilecek.

Polonya maçının genel bilet satışları ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC Kimlik-Pasaport no ve iletişim bilgileri ile temin edilebilecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Polonya, Futbol, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı bilet satışları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:16:03. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı bilet satışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement