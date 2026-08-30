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Milli Takım İzlanda ile Karşılaşıyor

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Elemeleri'nde İzlanda'yla mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci tur ilk maçında ağırladığı Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yaptı. Sırbistan'a deplasmanda 102-73 yenilen İzlanda ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda Türkiye, zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. basamakta bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Millilerin Litvanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Ercan Osmani, aday kadrodan çıkarıldı.

İzlanda ile 8. randevu

A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 7 maçın 5'ini Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.

Milliler, İzlanda ile son resmi müsabakasını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, Şubat 2025'te deplasmanda çıktığı mücadelede sahadan 83-71 mağlup ayrıldı.

Aday kadro

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.

Kaynak: AA

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