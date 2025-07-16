Milli Takım Kosova'yı Farkla Yendi

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi D Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kosova'yı 88-44 yendi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen B Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kosova ile karşılaştı.

Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi'nde yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 26-10 önde tamamlayan milliler, devre arasına 50-10 üstün girdi. Türkiye, üçüncü çeyreği 66-26 önde tamamladığı maçı 88-44 kazandı.

Grubunda 4'te 4 yapan milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye, çeyrek finalde C Grubu'nu ikinci bitiren takımla eşleşecek.