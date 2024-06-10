Milli Takım, Polonya'ya karşı 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Milli Takım, Polonya'ya karşı 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya karşı 1-0 geride kaldı. Karol Swiderski'nin attığı golle ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

10.06.2024 22:40
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Polonya yarı sahasından gönderilen uzun topta savunmada Samet Akaydin'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanında Lewandowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını sağındaki Swiderski'ye gönderdi. Karol Swiderski'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Szczesny oyun alanına çeldi.

25. dakikada sağ taraftan İrfan Can'dan aldığı pasla ceza alanına giren Hakan Çalhanoğlu'nun çapraz pozisyondan yerden yaptığı vuruş kaleye paralel olarak oyun alanının dışına gitti.

Stat: PGE Narodowy

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert

Polonya: Wojciech Szczesny, Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz, Jakub Kiwior, Przemyslaw Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Karol Swiderski (Krzysztof Piatek dk. 19), Robert Lewandowski (Kacper Urbanski dk. 33)

Yedekler: Lukasz Skorupski, Marcin Bulka, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz, Jakub Moder, Kamil Grosicki, Taras Romanczuk, Tymoteusz Puchacz, Adam Buksa, Damian Szymanski, Bartosz Bereszynski, Sebastian Szymanski, Michal Skoras

Teknik Direktör: Michal Probierz

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Karol Swiderski (dk. 12) (Polonya) - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Takım, Polonya'ya karşı 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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