Milli Takım Şampiyon!

Spor

Türkiye Milli Erkek Curling Takımı, Tallinn Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, hem milli takım hem de kulüp düzeyinde 12 ekibin katıldığı organizasyon, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlendi.

Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi'den oluşan milli takım, lig usulü yapılan turnuvayı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı.