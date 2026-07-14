Milli Takım Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika
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Milli Takım Sırbistan'a Yenildi

Milli Takım Sırbistan\'a Yenildi
14.07.2026 20:24
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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenilerek grup aşamasında 5. mağlubiyetini aldı.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı grup maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Sırbistan karşısında oynadığı mücadeleyi 25-23, 27-25, 23-25, 25-15'lik setlerle kaybederek gruptaki 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, gruptaki yedinci ve son maçında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Takım Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika

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