Milli Takım Sırbistan\'a Yenildi

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı grup maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Sırbistan karşısında oynadığı mücadeleyi 25-23, 27-25, 23-25, 25-15'lik setlerle kaybederek gruptaki 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, gruptaki yedinci ve son maçında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.