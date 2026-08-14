Milli Takımlar Gala Gecesi Düzenlendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği organize edildi. Programa TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı başantrenörleri, oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği organize edildi. Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen programa Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac ve oyuncular ile çok sayıda davetli katıldı. Kokteyl ve konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.