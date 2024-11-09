Milli Tekvando Takımı 2 Bronz Madalya Kazandı

Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. ve son gününde tatamiye çıkan milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyon, erkekler kategorisinde 7 sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.
Ahmet Eren Aksoy 33, Osman Nuri Esad Ersan da 37 kiloda 3'üncü oldu.
Türk sporcular böylece şampiyonayı 4 altın ve 5 bronz madalyayla tamamladı.
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