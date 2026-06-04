Milli Tekvandocular Almanya'da 8 Madalya Kazandı

Milli tekvandocular, Almanya'da düzenlenen WT Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Birliğinin (WT) faaliyet takviminde yer alan organizasyon, Nürnberg kentinde başladı.

İlk gün tatamiye çıkan Türk sporculardan Merve Dinçel Kavurat (kadınlar 53 kilo), Enes Kaplan (erkekler 58 kilo) ve Hüseyin Berat Demircioğlu (erkekler +87 kilo), şampiyon oldu.

Zeynep Taşkın (kadınlar 49 kilo) gümüş madalya, Emine Gögebakan (kadınlar 49 kilo), Kardelen Demir (kadınlar 73 kilo), Furkan Ubeyde Çamoğlu (erkekler 58 kilo) ve Hamza Osman Aydoğan (erkekler 63 kilo) ise bronz madalya aldı.