Milli Tenis Takımı Macaristan'a Yenildi

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'deki ikinci maçında Macaristan'a 3-0 mağlup oldu.
Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan milli sporcular, B Grubu'ndaki ikinci mücadelesini Macaristan'a karşı verdi.
Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk serisinde İpek Öz, Amarissa Kiara Toth'a karşı 2-0 (6-3, 6-4) mağlup oldu.
Serinin ikinci maçında ise Ayla Aksu, Anna Bondar'a karşı 6-2, 6-2 setlerle 2-0 yenildi ve Macaristan galibiyeti garantiledi.
Ada Kumru ile İpek Öz'ün, Adrienn Nagy ve Greta Nemcsek ikilisine 2-0 (6-4, 6-2) yenildiği çiftler maçıyla serinin skoru belirledi. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında 3-0 yenildi.
