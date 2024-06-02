Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya\'da W50 Troisdorf turnuvasında şampiyon oldu

Spor

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Berfu Cengiz, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Rumen Anca Alexia Todoni'yi 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bugün yapılan final karşılaşmasında da İsviçreli Susan Bandecchi'yi 6-1, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, bu yılki ikinci, kariyerinin yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.