Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı

10.03.2022 17:48
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İtalyan rakibi Bianca Turati'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İtalyan rakibi Bianca Turati'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Antalya'da düzenlenen turnuvada ilk turda İspanya'dan Georgina Garcia-Perez'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen İpek, ikinci turda İtalyan rakibiyle karşılaştı.

İpek Öz, Turati'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde İspanyol Rosa Vicens Mas'la karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı - Son Dakika


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