Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta çiftlerde 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Togan Tokaç ve İsviçreli partneri Dylan Dietrich, Gençler Fransa Açık'ta (Roland Garros) ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Togan-Dietrich ikilisi, Fransız William Jucha-Loan Lestir çiftiyle karşılaştı.
Togan-Dietrich, 1 saat 28 dakika süren mücadelede rakiplerini 3-6, 7-6 ve 10-3'lük setlerle 2-1 yendi. Tokaç-Dietrich ikilisi yarın ikinci turda 5 numaralı seri başı Jakub Mensik-Olaf Pieczkowski çifti ile karşılaşacak.
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