Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de Cina'yı 7-5 ve 7-6 ile geçip yarı finale çıktı

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de Cina'yı 7-5 ve 7-6 ile geçip yarı finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'deki Jingshan Challenger'da çeyrek finalde dünya 150 numarası İtalyan Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Erel, yarın yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşacak.
Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, çeyrek finalde dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçi, yarı finalde yarın bir başka İtalyan tenisçi Mattia Bellucci ile karşılaşacak.
Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken Yankı, son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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