Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi

20.04.2022 18:57
Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda ilk tur maçları tamamlandı.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda ilk tur maçları tamamlandı. Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükselirken; 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ilk turda turnuvaya veda etti.

Berfu Cengiz/ İpek Öz ikilisi çiftlerde ilk tur maçında Xinyun Han/ Yana Sizikova ile karşılaştı. Cengiz/ Öz tandemi Xinyun Han/ Yana Sizikova çifti karşısında 1 saat 43 dakikalık mücadele sonunda ilk set geri düştükten sonra maçı 5-7, 6-3, 10-8 kazanmayı başardı. Çiftler ana tablosunda 'wild card' ile yer alan diğer sporcular Ayla Aksu/ Zeynep Sönmez ikilisi ise çeyrek finalin uzağında kaldı. Ayla/ Zeynep çifti, 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova/ Sara Sorribes Tormo'ya 6-0, 6-3 kaybetti. Bu sonuçların ardından Berfu/ İpek ikilisi, çeyrek finalde Bouzkova/ Sorribes Tormo ile eşleşti.

?1 NUMARALI SERİ BAŞINDAN ERKEN VEDATEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da geçtiğimiz yıl final oynayan Elise Mertens, yaşadığı sakatlığın ardından bu sene turnuvaya erken veda etti. Tekler ana tablosunda 1 numaralı seri başı olarak raket sallayan Belçikalı Mertens, organizasyondaki ilk maçında Rebecca Peterson ile kozlarını paylaştı. Uzun ve çekişmeli ilk set 7-5'le Peterson'un oldu. İsveçli oyuncu ikinci sette 4-1 öndeyken Mertens bacağındaki rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Bu sonuçla adını ikinci tura yazdıran dünya 76 numarası Peterson, bir üst turda Magda Linette'i 7-6, 6-4 ile geçen Yulia Putintseva ile karşılaşacak. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul yarın teklerde 2'nci tur, çiftlerde ise çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek.


Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi
Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi
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BNP Paribas, İstanbul, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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