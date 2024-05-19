Milli tenisçiler Fransa Açık'ta ana tabloya yükselmek için mücadele edecek - Son Dakika
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Milli tenisçiler Fransa Açık'ta ana tabloya yükselmek için mücadele edecek

Milli tenisçiler Fransa Açık\'ta ana tabloya yükselmek için mücadele edecek

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli tenisçiler Zeynep Sönmez ve İpek Öz, Fransa Açık'ın elemelerinde mücadele edecek. Zeynep, Sırp Dejana Radanovic ile karşılaşırken, İpek ise Almanya'dan Noma Noha Akugue ile eşleşti.

19.05.2024 18:19
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Milli tenisçiler Zeynep Sönmez ve İpek Öz, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya yükselmeye çalışacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre iki milli tenisçi, başkent Paris'te yapılacak organizasyonun elemelerinde mücadele edecek.

Yarın başlayacak elemelerin ilk gününde korta çıkacak Zeynep, Sırp Dejana Radanovic ile karşılaşacak.

İpek ise ilk turda Almanya'dan Noma Noha Akugue ile eşleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli tenisçiler Fransa Açık'ta ana tabloya yükselmek için mücadele edecek - Son Dakika

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