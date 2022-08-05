SİERRA NEVADA - Milli triatlet Gültigin Er, Türk sporunda yeni bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika
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SİERRA NEVADA - Milli triatlet Gültigin Er, Türk sporunda yeni bir ilki gerçekleştirmek istiyor

05.08.2022 11:13

Milli triatlet Gültigin Er, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılarak triatlon branşında bunu başaran ilk Türk sporcu unvanını elde etmek olduğunu söyledi.

Milli triatlet Gültigin Er, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılarak triatlon branşında bunu başaran ilk Türk sporcu unvanını elde etmek olduğunu söyledi.

Hedefi doğrultusunda hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Gültigin Er, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Sierra Nevada bölgesinde hazırlık kampında bulunan milli triatlet, 12-14 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'na katılacak.

Kampın verimli geçtiğini ve şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirten Gültigin, "Münih'te Avrupa Şampiyonası var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan vereceği için bu şampiyona bizim için çok önemli. Çok sıkı bir antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyoruz. Benim en öncelikli hedefim olimpiyatlara giden ilk Türk triatlet olmak. Bunun için azimle çalışmalarıma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Triatlonda olimpiyatlara katılan bir ülke olmak istiyoruz"

Gültigin Er, dünyanın en zor sporlarından birini yaptıklarını ve triatlonun Türkiye'de gelişerek her olimpiyatta yer alması gerektiğini vurguladı.

Triatlonun yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluştuğunu aktaran Gültigin, "Dünyanın en zor sporlarından birisini yapıyoruz. Biz triatlonu Türkiye'de geliştirmeye çalışıyoruz. Triatlonda olimpiyatlara katılan bir ülke olmak istiyoruz. Zor yollardan geçiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda federasyonumuz, kulübümüz ve sponsorlarımız büyük destek veriyor. İspanya'da şu an profesyonel bir takımla çalışıyorum. Gerçekten bulunduğumuz bölge dünyanın en iyi olimpiyat triatletlerinin olduğu bölge." diye konuştu.

Avrupa Triatlon Şampiyonası'ndan sonra 3-4 Eylül'de İspanya'da Dünya Triatlon Kupası'nda mücadele edecek Gültigin Er, kendisin destek verenlere de teşekkür ederek, hayallerini gerçekleştirmek adına büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiğini Türkiye'ye başarılar kazandırmak istediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor SİERRA NEVADA - Milli triatlet Gültigin Er, Türk sporunda yeni bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİERRA NEVADA - Milli triatlet Gültigin Er, Türk sporunda yeni bir ilki gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika
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