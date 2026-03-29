Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Almanya'da düzenlenen elemeler sonucunda 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre elemelerde İsveç, Portekiz ve ev sahibi Almanya ile mücadele eden milli takım, grupta oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti ve topladığı 6 puanla grubunu 2. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı takım, elemelerde en iyi grup ikincisi olarak 7-18 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.