Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-0 Geçti
20. Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun yedinci gününde, voleybol karşılaşmaları oynandı.
Yunanistan'ı 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, oyunlarda 3'te 3 yaptı.
Ay-yıldızlılar, grubundaki son maçını yarın İspanya ile yapacak.
Kaynak: AA
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