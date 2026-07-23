Milli Voleybol Takımından Romanya'ya Farklı Zafer

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım organizasyonun grup etabındaki üçüncü karşılaşmasında Romanya'yı 26-24, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 3'te 3 yaptı.

Milli takım, turnuvanın dördüncü maçında yarın TSİ 15.00'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.