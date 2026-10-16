Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Bodrum'da 19 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu. - Son Dakika
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Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Bodrum'da 19 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 ülkeden 184 sporcunun katıldığı 2026 ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası sona erdi. ILCA 7 erkekler 19 yaş altında milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz Avrupa şampiyonu olurken, İtalyan Alessandro Cirinei ikinci oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda genç yelkenciler, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında 8 gün boyunca mücadele etti.

ILCA 7 erkekler 19 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, Avrupa şampiyonu oldu. Kutsal Güneş, ayrıca ILCA 7 erkekler 21 yaş altı kategorisini de 7'nci sırada tamamladı. 19 yaş altında İtalyan Alessandro Cirinei ikinciliği, İspanyol Sergio Garcia üçüncülüğü elde etti.

ILCA 6 kadınlar 21 yaş altı kategorisinde ise İtalyan sporculardan Ginevra Caracciolo birinci, Maria Vittoria Arseni ikinci, Çekya'dan Linda Dokoupilova üçüncü sırada yer aldı.

ILCA 7 erkekler 21 yaş altı kategorisinde de İspanya'dan Karol Krupski Teterycz birinci olurken, İtalya'dan Antonio Pascali ikinciliği, Slovenya'dan Luka Zabukovec üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, EurILCA Başkan Yardımcısı Zlatko Jakelic, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ile protokol üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıBodrumGüneşMuğlaSporSon Dakika

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