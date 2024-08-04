Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5. Sırada - Son Dakika
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Spor

Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada bitiren milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor. 16 yaşındaki Tunçelli, yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

04.08.2024 21:10
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada bitiren milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil finallerinde yarıştı.

Final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan genç milli yüzücü, olimpiyat oyunlarını 5. sırada bitirdi. Kuzey, ayrıca 14.41.89 ile kendisinde olan dünya gençler rekorunu da geliştirdi.

Yarışların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan milli yüzücü, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim için çok güzel bir başlangıç. Burada olmak çok gurur verici. İleriki yıllarda inşallah her şey çok daha iyi olacak. Türkiye'yi gururlandırmak çok önemliydi benim için, bunu başardığımı düşünüyorum. Sonraki olimpiyatlarda inşallah madalya alarak Türkiye'ye daha büyük gurur yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları atmosferinin çok çok farklı olduğunu anlatarak, "Sabah seçme yüzmek ile akşam finalde yarışmak çok farklı. Burada çok büyük bir atmosfer ve adrenalin var. Kendimi daha iyi hissettim ve dereceyi geliştirdim. Çok belli etmemeye çalıştım ama çok heyecanlandım. Bu genç yaşımda bu kadar seyircinin karşısında en iyi performansımı göstermek benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Kategorisinde dünyanın en iyi yüzücüleriyle karşılaştığını vurgulayan Kuzey, "Buradaki rakiplerimin asla peşini bırakmayacağım. Sonraki şampiyona ve olimpiyatlarda rekor için elimden geleni yapacağım. Kariyer planım bu yolda ilerlerken Türkiye'yi gururlandırmak ve yolumdan sapmadan başarı elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5. Sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5. Sırada - Son Dakika
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