Milli Yüzücü Merve Tuncel, Olimpiyatlara Yeniden Katılmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Milli Yüzücü Merve Tuncel, Olimpiyatlara Yeniden Katılmayı Hedefliyor

Milli Yüzücü Merve Tuncel, Olimpiyatlara Yeniden Katılmayı Hedefliyor

Kariyerinde olimpiyat tecrübesi bulunan milli yüzücü Merve Tuncel, Edirne'de düzenlenecek Yıldız Genç ve Açık Yaş Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde başarılı olarak olimpiyatlara yeniden katılmayı hedefliyor. Tuncel, Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yaparak performansını arttırmak için kamp yapıyor. Elde ettiği derecelerle olimpiyat kotası alacağına inanan Tuncel, 2024 Paris Olimpiyatları'na da katılmayı hedefliyor.

29.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:45
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Kariyerinde olimpiyat tecrübesi bulunan milli yüzücü Merve Tuncel, Edirne'de düzenlenecek Yıldız Genç ve Açık Yaş Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde başarılı olarak olimpiyatlara yeniden katılmayı hedefliyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, her mevsim farklı ülkelerden takımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yüksek rakımı dolayısıyla tercih edilen havuzda, milli yüzücüler de antrenman yaparak organizasyonlara hazırlanıyor.

Performansını arttırmak için Erzurum'da kamp yapan 19 yaşındaki milli yüzücü Merve Tuncel, 2-4 Mayıs'ta Edirne'de düzenlenecek Yıldız Genç ve Açık Yaş Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

Elde ettiği derecelerle organizasyonda kota alacağına inanan Merve Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları'na da katılmayı hedefliyor.

Uluslararası organizasyonlarda yaklaşık 30'a yakın madalyası bulunan ay-yıldızlı yüzücü, ikinci kez olimpiyatlara katılabilmek için yoğun antrenman yapıyor.

Merve Tuncel, AA muhabirine, yüzme sporuna 4 yaşında suyu çok sevdiği için başladığını söyledi.

Hiperaktif olduğu için de annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye gittiğini aktaran milli sporcu, "Çok kısa bir sürede yüzmeyi öğrenip altyapı takımına geçmişim, 4 branşı da geçmişim. Bu süreçte 2015'ten 2023'e kadar Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesinde çalıştım. Bu sene de olimpiyat senesinde Aykut Çelik hocamla olimpiyatlara hazırlanıyorum." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan ay-yıldızlı kafiledeki en genç sporcu olduğunu anlatan Merve Tuncel, "16 yaşında olimpiyatlara katıldım. Bu gerçekten benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Onun dışında Avrupa uzun kulvar müsabakasında 800 metre serbestte büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm var. Ülkemizde kadınlar kategorisinde alınmış ilk madalyamız. Bunun dışında dünya ve Avrupa gençlerde 400, 800 ve 1500 metre branşlarında altın madalyalarım var ve Avrupa gençlerde hem şampiyona rekoru hem de Avrupa gençler rekorlarım var." ifadelerini kullandı.

"Kota almak benim için şu anda hayal değil"

Paris'teki olimpiyatlara çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Merve Tuncel, olimpiyat barajını geçmek için Erzurum'da yüksek irtifa kampında olduklarını belirtti.

Merve, çalışmalarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "2-4 Mayıs'ta Edirne'de Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi olacak. Orada inşallah kota almayı deneyeceğim. Kota almak benim için şu anda hayal değil çünkü daha önceden yüzmüş olduğum derecelerle zaten barajı geçiyordum. Şu anda çok uzak değilim. 2-4 Mayıs'ta Edirne'de öncelikle 1500 serbestte ardından 400 serbestte kota almayı deneyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat hedeflerinden bahseden Merve Tuncel, şunları kaydetti:

"Paris 2024 Olimpiyatları'na gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Umarım kota alabilirim. 2020 gerçekten benim için çok inanılmaz bir tecrübeydi çünkü idolüm dediğiniz insanlarla beraber aynı havuzda ve aynı seride yüzüyorsunuz. Bu gerçekten stres kontrolünü sağlayamadığınızda sizi çok olumsuz etkileyebilecek bir şey. İkinci kez olimpiyatlara gitmek benim için gerçekten çok olağanüstü ve çok güzel bir şey olur çünkü olimpiyatlar her sporcunun hayali ve bir kere gitmiş biri olarak ikinci kez olimpiyatlara katılmak benim için gerçekten çok mutluluk verici olur."

Kaynak: AA

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