Belediye Başkanı Kahveci, Milli Yüzücü Ömer Cengiz'i ağırladı - Son Dakika
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Belediye Başkanı Kahveci, Milli Yüzücü Ömer Cengiz'i ağırladı

Belediye Başkanı Kahveci, Milli Yüzücü Ömer Cengiz\'i ağırladı
30.06.2026 10:55  Güncelleme: 10:58
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Kütahya İsabet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, Fenerbahçe ve milli yüzücü Ömer Cengiz, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından kabul edilerek başarılarından dolayı tebrik edildi.

Kütahya İsabet Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi, Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü ve milli sporcu Ömer Cengiz, belediyede ağırlandı.

Ziyarette genç sporcunun babası ve antrenörü Ekrem Ruşen Akçay da hazır bulundu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başarılı sporcuyla bir süre sohbet ederek elde ettiği başarılar dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Kahveci, Ömer Cengiz'in küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve disiplinin takdire şayan olduğunu belirterek, elde ettiği başarıların hem Kütahya hem de Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Milli sporcunun spor hayatındaki gelişimini yakından takip ettiklerini söyleyen Kahveci, genç yeteneklerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve milli takım seviyesinde yarışmalara katılan Ömer Cengiz'in, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil ettiği belirtildi.

Ziyarette ayrıca sporcunun yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenörü Ekrem Ruşen Akçay ile ailesine de teşekkür edildi. Başkan Kahveci, sporcu başarısının arkasında güçlü bir emek ve disiplin olduğuna vurgu yaptı.

Ömer Cengiz'e gelecekte katılacağı yarışmalarda başarı dileklerini ileten Kahveci, genç sporcunun hem Kütahya'yı hem de Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğine inandığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Başkanı Kahveci, Milli Yüzücü Ömer Cengiz'i ağırladı - Son Dakika

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