Belediye Başkanı Kahveci, Milli Yüzücü Ömer Cengiz\'i ağırladı

Kütahya İsabet Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi, Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü ve milli sporcu Ömer Cengiz, belediyede ağırlandı.

Ziyarette genç sporcunun babası ve antrenörü Ekrem Ruşen Akçay da hazır bulundu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başarılı sporcuyla bir süre sohbet ederek elde ettiği başarılar dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Kahveci, Ömer Cengiz'in küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve disiplinin takdire şayan olduğunu belirterek, elde ettiği başarıların hem Kütahya hem de Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Milli sporcunun spor hayatındaki gelişimini yakından takip ettiklerini söyleyen Kahveci, genç yeteneklerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve milli takım seviyesinde yarışmalara katılan Ömer Cengiz'in, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil ettiği belirtildi.

Ziyarette ayrıca sporcunun yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenörü Ekrem Ruşen Akçay ile ailesine de teşekkür edildi. Başkan Kahveci, sporcu başarısının arkasında güçlü bir emek ve disiplin olduğuna vurgu yaptı.

Ömer Cengiz'e gelecekte katılacağı yarışmalarda başarı dileklerini ileten Kahveci, genç sporcunun hem Kütahya'yı hem de Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğine inandığını ifade etti. - KÜTAHYA