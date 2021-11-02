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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı - Son Dakika

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

02.11.2021 19:08
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Altın Madalya, Türkiye, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı - Son Dakika Spor


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