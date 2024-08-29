Milli yüzücüler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükselemedi

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Meryem Nur Tunuğ, kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde finale yükselemedi.

Paris La Defense Arena'daki yüzme müsabakalarında iki milli sporcu, 200 metre serbest S5 sınıfında havuza girdi.

Sümeyye genel sıralamada 20 sporcu arasında 3.17.25'lik derecesiyle 12'nci, Meryem Nur ise 3.37.91'lik zamanıyla 17'nci olarak bu kategoride elendi.