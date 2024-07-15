Milli Yüzücüler Sırbistan'da 18 Madalya Kazandı

Milli yüzücüler, Sırbistan'da düzenlenen Central European Countries Swim Meet Yarışları'nda 18 madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli yüzücüler, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele etti.
Organizasyonda 8 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan milli yüzücüler, erkeklerde birinci, kadınlarda ise beşinci oldu.
Milli yüzücüler, 14 ülkenin mücadele ettiği organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
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