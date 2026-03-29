Milli Yüzücülerden 13 Madalya!

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk yüzücüler, Prag ve Graz'daki şampiyonalarda toplam 13 madalya kazanarak başarılarına devam etti.

Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 13 madalya daha kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Su Yüksel, kadınlar 100 metre kurbağalamada 1.10.94'lük derecesiyle altın madalya elde etti.

Ahmet Mete Boylu, erkekler 200 metre serbestte 1.48.03'lük derecesiyle, Selinnur Sade ise kadınlar 800 metre serbestte 8.43.84'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Ela İşcan da kadınlar 200 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Çakır Aras Çakmak, erkekler 1500 metre serbestte, Can Acar ise erkekler 50 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Avusturya'dan 7 madalya daha

Milli sporcular, Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Erkeklerde Toprak Topatan 1500 metre serbestte 15.57.65, Emir Bartu Özcan 100 metre kurbağalamada 1.05.60, Umut Aras Özkan 50 metre sırtüstünde 27.56, kadınlarda Alara Gökalp 800 metre serbestte 9.00.27'lik dereceleriyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yaren Soysal, kadınlar 100 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Beril Çağrı, kadınlar 200 metre serbestte, Sarp Canlı ise erkekler 200 metre serbestte üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Türkiye'nin bu organizasyonlardaki toplam madalya sayısı 31'e yükseldi.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 17:10:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.