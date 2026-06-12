Milliler Avustralya Maçına Hazırlanıyor

Berrin Yağlıoğlu:

aaaa hazırlık antrenmanları ?? geçen sene de böyle hazırlanıyo idik sonuç ne oldu hatırlayan var mı ?? her defasında aynı hikaye montella hocam desen taktiği öğretti desen hiçbir işe yaramıyo aşama aşama ilerliyo ama işin sonunda hep aynı noktada kalıyo ya