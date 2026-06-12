Milliler Avustralya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Milliler Avustralya Maçına Hazırlanıyor

12.06.2026 07:30
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A Milli Takım, Avustralya ile oynayacağı maç öncesi Vancouver'da antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Kanada'nın Vancouver şehrinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Killarney Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavisi devam eden Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı ifade edildi.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

Milliler, Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - VANCOUVER

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milliler Avustralya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berrin Yağlıoğlu Berrin Yağlıoğlu:
    aaaa hazırlık antrenmanları ?? geçen sene de böyle hazırlanıyo idik sonuç ne oldu hatırlayan var mı ?? her defasında aynı hikaye montella hocam desen taktiği öğretti desen hiçbir işe yaramıyo aşama aşama ilerliyo ama işin sonunda hep aynı noktada kalıyo ya 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Polat Süleyman Polat:
    avustralya güçlü takım valla bu maçı kazanmak lazım grupta 0 0 Yanıtla
  • Hale Karakaş Hale Karakaş:
    ya ne zaman başlayacak bu maçlar artık hepsi hazırlık hazırlık diyoruz da bir türlü başlamıyo futbol oynanacaksa oynansın bitti zaten çevre kirleniyo bu antrenmanlarla sahanın etrafı çöple dolmuş birde doğa açısından düşünsün birisi 0 0 Yanıtla
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