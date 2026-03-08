Milliler Çekya'ya Mağlup Oldu - Son Dakika
Milliler Çekya\'ya Mağlup Oldu
08.03.2026 01:19
Kadın A Milli Takımımız, 2026 EHF EURO Cup'ta Çekya'ya 36-24 mağlup oldu. Hüsran yaşandı.

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Kadın A Milli Takımımız, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldiği maçtan 36-24 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Çekya, mücadeleden 36-24 galip ayrıldı.

Millilerimizin gol dağılımı ise şu şekilde oldu: Gülcan Tügel 6, Emine Gökdemir 6, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Ceylan Aydemir 2, Nurceren Akgün Göktepe 1, Nil Şengöçen 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Sude Naz Dağ 1.

A Milli Takım Başantenörü David Ginesta Montes maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maça çok iyi, arzu ettiğimiz gibi başladık. Ancak birebir pozisyonlarda başarılı olamadığımızda sorunlar yaşamaya ve top kaybetmeye başladık. Çok iyi koştular ve top kayıplarımızı hızlı hücumlarla iyi değerlendirdiler. Bence maçın kilit noktası buydu. Genç ama kuvvetli oyuncuları var. Hata yaptığınızda sizi cezalandırıyorlar. İkinci bölgede veya direkt olarak kaleciyle karşı karşıya sonuca gidiyorlar. İkinci yarıda ise savunmada iyi değildik, 9 metreden veya kaleciyle karşı karşıya çok fazla pozisyonları oldu. Bugün kalecilerimiz 9 metreden atılan şutları kurtaracak kadar iyi değildi. Zayıf yönlerimizi analiz edip üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Danimarka ve Macaristan'a karşı oynayacağımız iki EHF EURO Cup maçı daha var. Tabii ki kolay değil. Fakat çalışıp her şeyimizi vermeli ve çalıştığımızı göstermek zorundayız. Aksi taktirde hiçbir kulvarda başarılı olamayacağız. Bu yüzden herkes ne yaptığımızı analiz etmeli ve üzerine düşen sorumluluğu almalı"

TAŞDEMİR'DEN ZDRAHALA'YA MİLLİ TAKIM FORMASI

Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir, müsabaka sonrası Çekya Hentbol Federasyonu Başkanı Ondrej Zdrahala'ya Milli takım formamızı takdim etti.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

